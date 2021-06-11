Багатьом дівчатам нерідко доводиться позбуватися небажаного волосся вже наступного дня після гоління. Маска після депіляції, рецептом якої ділиться Ольга Волкова, не лише зніме подразнення, а й сповільнить ріст волосся після депіляції. Як зробити маску для уповільнення росту волосся — в матеріалі.

Інгредієнти:

Відвар перетинок горіха – 6 ч. л.

Горохове борошно – 5 ч. л .

Яблучний оцет – 1 ч. л.

Ефірна олія м’яти – 6 крапель

Ефірна олія лаванди – 4 краплі

Ефірна олія чайного дерева – 6 крапель

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Приготування відвару:

1. Візьміть 4 чайні ложки перетинок, перетріть їх і залийте 2 столовими ложками окропу.

2. Поставте відвар на водяну баню. Він повинен потомитися 30 хвилин. Потім перетинкам необхідно охолонути протягом 2 годин.

Приготування маски:

1. Візьміть горохове борошно та змішайте його з відваром.

2. Додайте до інгредієнтів яблучний оцет.

3. Крапніть у суміш ефірні олії.

Маска готова!

Спосіб нанесення:

Наносити її слід на ноги після процесу депіляції на 10–15 хвилин. Потім суміш необхідно змити теплою водою. Далі наносьте засіб щодня після душу на 5 хвилин. Ефірна олія м’яти заспокоїть шкіру і зніме подразнення, чайне дерево впорається з бактеріями, ну а лаванда додасть ніжкам приємний аромат.

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Video: Засіб для уповільнення росту волосся після депіляції Маска після депіляції не тільки зніме роздратування, але і сповільнить зростання волосся після депіляції. Як зробити маску для уповільнення росту волосся - в матеріалі