Тренер із фітнесу Ігор Обуховський переконаний: якщо ви плануєте зайнятися фітнесом для того, щоб схуднути, то потрібно запам’ятати 5 правил!



Боріться з лінню

Часом хитрі жінки маскують лінь під сором’язливість: «Не можу вийти на пробіжку, адже набрала зайву вагу і боюся осуду зі сторони прохожих». Але якщо ви хочете змінити щось, почніть для цього діяти. Спробуйте з ранкової пробіжки. Перші кілька днів буде складно, але потім ви ввійдете в кураж і почнете ловити справжню насолоду. Тільки уявіть: ранок, нікого ще немає надворі, ви вмикаєте улюблену музику і починаєте змінювати життя на краще! Готові посперечатися, що зайву вагу ви скинете, а від пробіжок все одно відмовитися не зможете.

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Слідкуйте за харчуванням

Приберіть зі свого раціону смажене, жирне, гостре. Вашими найкращими друзями повинні стати страви на пару. Поставте собі за правило починати ранок з вівсянки. В обід побалуйте організм нежирним м’ясом, гарніром і овочами (співвідношення – 1:1:2). Готові посперечатися, що вечір – це найулюбленіша пора для прийому їжі у 90% людей. Ви приходите з роботи чи навчання і хочете провести залишок дня з максимальним комфортом. В цей час всі звикли мучити свій організм по максимуму, з’їдаючи все шкідливе, важке для організму. Припиніть це робити вже сьогодні! Краще візьміть овочі або кефір. Скажете, як можна цим заспокоїти божевільний апетит? Все дуже просто! Головне – робіть 2–3 фруктові перекуси протягом дня, тоді організм не потребуватиме більшого. Не наїдайтеся на ніч, це дуже і дуже шкідливо. Уважно стежте за калоріями! Відомо, що допустима норма 1200–1700 ккал на добу. І запам’ятайте, що після прийому їжі і до моменту занять спортом має пройти дві години.

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Скажіть алкоголю « ні»!

А ви знали, що алкоголь – це зайві калорії? Вони приносять суцільну шкоду вашому організму. Але іноді ви можете дозволити собі трохи сухого вина (максимум 150 мл). Слабоалкогольні напої та дешеве пиво – страшні вороги для вашого організму.

Частіше тренуйтеся

Ранкова зарядка допоможе вам швидше досягти бажаного результату. Щодня (мінімум 2-3 рази на тиждень) виконуйте тренування півгодини-годину.

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Вода – найкращий друг

Більше пийте води. Під час спалювання жирів вона виконує важливу місію – розріджує кров, тим самим знижує навантаження на серце, виводить токсини з організму. Тренуючись кожні 15-20 хв., пийте по 100 мл води (без газу, маленькими ковтками). І ви, напевно, вже чули, що норма випитої води на день – 1,5-2 л, дуже важливо дотримуватися цього правила.

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