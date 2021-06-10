Чахохбілі по-грузинськи з курки за 30 хвилин: рецепт покроковий
10.06.2021
Чахохбілі – це рагу з птиці, національна грузинська страва. Спочатку чахохбілі робилося з фазана, але в даний час цю страву готують з будь-якого м’яса птиці, а особливо часто з домашньої курки. А ви хочете приготувати зі звичайної курки справжню грузинську страву, та до того ж всього за 30 хвилин? Переможниця проєкту «Холостяк-6» Олена Лесик свого часу встигла підкорити цим блюдом екс-холостяка Іраклі Макацарія. Тепер і ви будете знати рецепт чахохбілі, яке готується всього півгодини!
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Інгредієнти для приготування чахохбілі:
- Курка – 1 кг
- Помідори – 0,5 кг
- Цибуля – 2 шт.
- Волоський горіх – 1 скл.
- Часник – 5 зуб.
- Перець чилі – 0,5 шт.
- Хмелі-сунелі -– ¼ ч. л.
- Чебрець – 2 гіл.
- Каррі – ¼ ч. л.
- А також: петрушка, кінза, базилік
- Червоний мелений перець – ¼ ч. Л.
- Сумах – ¼ ч. л.
- Болгарський перець – 2 шт.
- Стручкова квасоля – 250 г
- Рослинна олія – 2 ст. л.
- Зелена цибуля
Приготування чахохбілі:
- Порізати курку на шматки, обсмажити на олії до золотистої скоринки.
- Обсмажити цибулю, додати подрібнені помідори, волоський горіх, болгарський перець і спеції.
- Проварити соус, додати бланшированную стручкову квасолю.
- Перемішати і додати курку, часник і перець чилі.
- Гасити 15 хвилин, потім додати зелень.Смачного!
Video: Чахохбілі по-грузинськи з курки за 30 хвилин: рецепт покроковий
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