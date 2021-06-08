Вам не вдається скинути зайві кілограми, а після незначного схуднення вага повертається з лишком? Як стати володаркою стрункої фігури і завжди залишатися в бездоганній формі, знає екс-солістка групи «ВІА Гра», ефектна блондинка Еріка Герцег! Які вправи для гарних сідниць, підтягнутих стегон і тонкої талії виконує зірка, дізнаєтеся просто зараз!

Більше на тему: Як їсти все й худнути: поради дієтолога Оксани Герасимчук

СЕКРЕТ ВІД ЕРІКИ: краще займатися вранці на голодний шлунок – так тренування буде в рази ефективнішим. Але тим, у кого є якісь протипоказання, краще проконсультуватися з лікарем.

РОЗМИНКА: одну-дві хвилини походіть на місці, потім по черзі енергійно піднімайте ноги, зігнуті під прямим кутом, якомога вище. Потім прискорте крок.

Ритмічне підняття ніг

Вихідне положення: ноги на ширині плечей, руки розведені в сторони. Підніміть одну ногу, зігнувши її в коліні. Потім намагайтеся підняти коліно вище ритмічними рухами. Повторити 15 разів на кожну ногу. Потім затримайте підняте коліно, після чого намагайтеся вирівняти ногу. Повторити 10 разів на кожну ногу.

Присідання

Вихідне положення: ноги на ширині плечей, руки зімкнуті перед собою. Зробіть крок в сторону і виконайте присідання, одночасно тримаючи спину прямо. Повторити 15 разів на кожну сторону. Потім, якщо відчуваєте в собі силу, виконати 20 присідань на місці.

Більше на тему: Як зберегти форму після схуднення: вправи Олени Кузьменко

Підйом ноги

Вихідне положення: лежачи на боці, спертися на передпліччя правої руки, верхня нога рівно уздовж тулуба, нижня трохи зігнута. Піднімаємо ліву ногу під кутом 45 градусів якомога вище, напружуючи сідниці. Потім згинаємо ногу в коліні і повертаємося в початкове положення. Повторити по 15 разів на кожну ногу.

Більше на тему: Секрети схуднення та збереження форми від Олі Полякової

Підйом зігнутої в коліні ноги

Вихідне положення: упор на колінах і долонях. Піднімаємо одну ногу, зігнуту в коліні, максимально вгору, потім опускаємо, але не торкаємося коліном підлоги. Повторити по 15 разів на кожну ногу, на останньому піднятті затримайте ногу вгорі якомога довше.

Присідання, сидячи на колінах

Вихідне положення: сидячи на колінах, упираючись долонями в підлогу, спина пряма. У такому положенні сідайте праворуч, потім ліворуч. Робити такі присідання протягом 1–2 хвилин. Потім прийміть упор сидячи, права нога – пряма, ліва – перекинута за праву. У такому положенні робіть поворот ліворуч і затримайтеся на кілька секунд. Потім змініть ногу і виконайте поворот праворуч.

Завдяки цьому комплексу Еріка схудла більш як на 30 кг, а отже, зможете й ви!

Video: Ефективні вправи для сідниць і стегон від Еріки Герцег Вправи для попи і стегон від Еріки Герцег - це справжня знахідка. Дивіться, які ефективні вправи для попи і стегон робить зірка, щоб бути стрункою