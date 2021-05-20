Існує вислів: «Вода – джерело життя». Дійсно, для нормального функціонування людського організму необхідно вживати близько 2 літрів води. Але й тут є заковирка – як же робити це правильно? Саме про це розповіла дієтолог Світлана Фус. Коли пити воду – до чи після їжі – читайте у матеріалі.

Коли пити воду – до чи після їжі?

Багато хто шукає відповідь на питання, який час найвідповідніший для вживання води – до їжі, під час чи після? Дієтолог стверджує, що вода розм’якшує їжу, полегшуючи завдання травної системи, тому під час процесу поглинання їжі воду пити необхідно. До того ж споживання води допомагає зменшити кількість з’їденої їжі.

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Думкапро те, що під час їжі краще не пити воду, – помилкова. А вся справа в тому, що головна роль в процесі перетравлення їжі належить соляній кислоті, що міститься в шлунковому соку. Вона виділяється у відповідь на прийняту їжу, розм’якшує її, активізує ферменти, сприяє утворенню травних гормонів. Невеликі зміни концентрації соляної кислоти за допомогою води принципового значення не мають. Це те ж саме, що розбавити водою 50 грамів соку: від цього об’єм не зменшитися.

Головне правило: протягом години після їжі пити не рекомендується.

Якщо ви з’їли суп, який займає 200 мл від об’єму шлунку, м’ясо – теж 200 мл, гарнір – 100 мл і додатково після цього випили ще 2 чашки чаю, в результаті шлунок виявляється розтягнутим, і наступного разу він вимагає більше їжі.

Video: Коли пити воду – до чи після їжі? Поради дієтолога Людині необхідно випивати близько 2 літрів води на день! Але як же робити це правильно? Про це розповіла дієтолог Світлана Фус

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