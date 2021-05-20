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Коли пити воду – до чи після їжі? Поради дієтолога

20.05.2021

Існує вислів: «Вода – джерело життя». Дійсно, для нормального функціонування людського організму необхідно вживати близько 2 літрів води. Але й тут є заковирка – як же робити це правильно? Саме про це розповіла дієтолог Світлана Фус. Коли пити воду – до чи після їжі – читайте у матеріалі.

когда пить воду до или после еды

Коли пити воду – до чи після їжі?

Багато хто шукає відповідь на питання, який час найвідповідніший для вживання води  до їжі, під час чи після? Дієтолог стверджує, що вода розм’якшує їжу, полегшуючи завдання травної системи, тому під час процесу поглинання їжі воду пити необхідно. До того ж споживання води допомагає зменшити кількість з’їденої їжі.

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Думкапро те, що під час їжі краще не пити воду, – помилкова. А вся справа в тому, що головна роль в процесі перетравлення їжі належить соляній кислоті, що міститься в шлунковому соку. Вона виділяється у відповідь на прийняту їжу, розм’якшує її, активізує ферменти, сприяє утворенню травних гормонів. Невеликі зміни концентрації соляної кислоти за допомогою води принципового значення не мають. Це те ж саме, що розбавити водою 50 грамів соку: від цього об’єм не зменшитися.

Когда пить воду – до или после еды

Головне правило: протягом години після їжі пити не рекомендується.

Якщо ви з’їли суп, який займає 200 мл від об’єму шлунку, м’ясо  теж 200 мл, гарнір  100 мл і додатково після цього випили ще 2 чашки чаю, в результаті шлунок виявляється розтягнутим, і наступного разу він вимагає більше їжі.

Video: Коли пити воду – до чи після їжі? Поради дієтолога

Людині необхідно випивати близько 2 літрів води на день! Але як же робити це правильно? Про це розповіла дієтолог Світлана Фус

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