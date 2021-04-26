Якщо ви не довіряєте магазинним барвникам неприродних кольорів і якщо ви проти пластикових наліпок, ми розповімо, як правильно фарбувати яйця цибулевим лушпинням. Думаєте, це нудно? Зовсім ні! По-перше, ви можете легко варіювати інтенсивність відтінку. По-друге, ми знаємо секрет, як пофарбувати яйця цибулевим лушпинням з малюнком.

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Вам знадобиться:

Курячі яйця білого кольору

Цибулиння – чим більше, тим краще

Зеленка – 1-2 флакона

Листя петрушки і кропу

Бинт

Кілька пар капронових шкарпеток або старі колготки

Хірургічні рукавички або рукавички для обробки м’яса.

Основна технологія для рівномірного фарбування: покласти багато-багато цибулиння в каструлю, залити окропом, залишити настоюватися 2-3 години. Потім опустити в каструлю яйця кімнатної температури (беріть краще білі, колір буде цікавіше), додати солі для зміцнення шкаралупи і варити 10 хвилин, витягти ложкою.

Якщо ви звичайні білі яйця обмотаєте ниточками або гумками, вони будуть у смужку, якщо мокре яйце обваляти в рисі та туго обв’язати бинтом, перш ніж опускати у відвар, воно буде у цяточку.

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Але є ще приголомшливий за красою спосіб. Для цього вам знадобиться пучок зелені. Розділіть петрушку і кріп на маленькі гілочки, намочіть яйце і листочки, прикладіть і акуратно розправте. Щоб яйце точно не випало, пропонуємо більш надійний метод, ніж марля. Розріжте капронові шкарпетки надвоє. Акуратно помістіть яйце в отриманий мішечок з мисочка, відтягніть, закрутіть і зав’яжіть вузлик. З другою частиною виконайте те ж саме, тільки зав’яжіть перший вузлик заздалегідь. Якщо раптом не вистачить довжини шматочка капрону, допоможіть собі нитками. Так само варіть 10 хвилин.



Ще ми знаємо цікавий спосіб, як пофарбувати яйця в цибулинні, якщо у вас його не так багато, щоб «втопити» в ньому яйця. Обваляйте мокрі сирі яйця в нарізаних квадратиками зі стороною в 1 см шматочках лушпиння, замотайте вдвічі складеним марлевим бинтом, зав’яжіть і відправте варитися вкруто. У воду вилийте зеленки з розрахунку 1 флакон на десяток яєць. Вийде незвичайний мармуровий ефект.

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Діставайте яйця, особливо ті, що пофарбовані зеленкою, в гумових рукавичках, щоб разом з яйцями не забарвилися і ваші пальці.

Не забувайте додавати сіль і промивати яйця холодною водою після варіння.

Щоб яйця блищали, натріть їх ватним диском, змоченим олією!