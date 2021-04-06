Відновлюємо волосся після зими: суперживильна маска
06.04.2021
Після зими ваше волосся стало ламким і заплутаним? Це може загрожувати випаданням волосся, а в результаті – і облисінням! Вирішити цю проблему обіцяють салони краси, але процедура вам обійдеться дорого. Ви можете самостійно зробити маску за копійки і набагато ефективнішу, ніж у салоні! А рецептом чудо-маски поділилася косметолог Оля Метельська.
Інгредієнти:
- Відвар шавлії – 5 ч. л. (зволожує волосся, усуває ламкість, живить волосяну цибулину)
- Відвар ромашки – 5 ч. л. (заспокоює шкіру голови, відновлює волосся від кореня)
- Вітаміни А і Е – по 5 капель (живлять волосся, усувають сухість і ламкість)
- Димексид – 1 ч. л. (прискорює зростання волосся, допомагає активним компонентам маски всмоктуватися швидше)
- Касторова олія – 1 ч. л. (джерело вітамінів групи В, зміцнює і живить волосся)
- Тепле молоко – 10 ч. л. (живить коріння волосся, робить волосся блискучим).
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Застосування:
- Змішати всі інгредієнти.
- Наносити на коріння і всю довжину волосся на 40 хвилин.
- Змити холодною водою.
- Щоб повністю відновити волосся зсередини, потрібно пройти курс – мінімум 3-4 процедури.
Video: Відновлюємо волосся після зими: суперживильна маска
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