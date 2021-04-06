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Відновлюємо волосся після зими: суперживильна маска

06.04.2021

Після зими ваше волосся стало ламким і заплутаним? Це може загрожувати випаданням волосся, а в результаті – і облисінням! Вирішити цю проблему обіцяють салони краси, але процедура вам обійдеться дорого. Ви можете самостійно зробити маску за копійки і набагато ефективнішу, ніж у салоні! А рецептом чудо-маски поділилася косметолог Оля Метельська.

Інгредієнти:

  • Відвар шавлії  5 ч. л. (зволожує волосся, усуває ламкість, живить волосяну цибулину)
  • Відвар ромашки  5 ч. л. (заспокоює шкіру голови, відновлює волосся від кореня)
  • Вітаміни А і Е  по 5 капель (живлять волосся, усувають сухість і ламкість)
  • Димексид 1 ч. л. (прискорює зростання волосся, допомагає активним компонентам маски всмоктуватися швидше)
  • Касторова олія  1 ч. л. (джерело вітамінів групи В, зміцнює і живить волосся)
  • Тепле молоко  10 ч. л. (живить коріння волосся, робить волосся блискучим).

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Застосування:

  1. Змішати всі інгредієнти.
  2. Наносити на коріння і всю довжину волосся на 40 хвилин.
  3. Змити холодною водою.
  4. Щоб повністю відновити волосся зсередини, потрібно пройти курс  мінімум 3-4 процедури.

Video: Відновлюємо волосся після зими: суперживильна маска

Після зими ваше волосся стало ламким і заплутаним? Вашу проблему вирішить суперживильна відновлювальна маска для волосся, яку ви самі приготуєте

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