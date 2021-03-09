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Масляна: як ворожити на млинцях

09.03.2021

Олена Курилова розповіла, як ворожити на млинцях на Масляну. Екстрасенс стверджує, млинці допоможуть дізнатися, коли вийдете заміж або як скоро ви розбагатієте. Подробиці в матеріалі.

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Протягом усього масляного тижня ми печемо млинці, а ворожити на них потрібно саме в середу! Цей день називали «ласункою», і вважалося, що, випікаючи млинці цього дня, люди намагалися привернути милість сонця, тим самим «замаслювали» його і запитували про майбутнє. При випіканні за першим млинцем господиня може визначити, яким буде рік, а також поворожити на особисте життя. А якщо вас пригощають млинцями, то за начинкою зможете зрозуміти, що вас чекає цього року.

Ворожіння за першим млинцем

Поставивши пательню на вогонь, поставте питання: «Що чекає мене цього року?». Якщо ви самотні, потрібно звернути увагу, як перевертається перший млинець. Прилип до сковороди одружуватися поки рано, легко перевернувся — скоро з’явиться коханий або кохана, стосунки з якими можуть привести до весілля.

Якщо ви вже з кимось у взаєминах, але ще не в шлюбі, зверніть увагу на краї млинця. Млинець з рівними краями означає, що ви незабаром узаконите свої стосунки. А ось якщо краї рвані, то придивіться до своєї обраниці або свого обранця уважніше  чи впевнені ви в своєму виборі.

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Кількість дірочок у млинці говорить про гладкість у стосунках, у сім’ї, й навіть у майбутніх взаєминах, якщо зараз ви самотні. Млинець з великими дірками свідчить про складнощі в стосунках, тож вам доведеться проявити терпіння й повагу. Тоді все обов’язково налагодиться!

Також зверніть увагу на товщину млинця. Якщо він спікся тонким  у майбутньому році все буде вдаватися вам легко, а якщо млинець вийшов товстим  доведеться багато працювати, проте не безрезультатно.

Ворожіння за начинкою

Приготуйте декілька варіантів начинки й загорніть її в млинець так, щоб не було видно, що всередині. Потім дайте своїм гостям вибір.

  • Кому дісталася солодка начинка, наприклад, варення або джем, того чекає вдалий, безбідний та фінансовий рік.
  • Хто вибрав гостру начинку, наприклад, мариновані гриби або перець, у того попереду – пристрасне кохання.
  • Прісна начинка ж, наприклад сир, – до стабільності.
  • А екзотична начинка (ікра) означає, що найближчим часом людина проявить себе трудоголіком і їй доведеться приймати серйозні рішення. Для успішного завершення справи потрібно буде проявити прагматичний підхід.
  • Млинець з червоною рибою означає, що вас чекають пригоди й екстремальні подорожі.
  • Мед свідчить про приємні емоції, сметана – про успіх і визнання оточенням.

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Video: Масляна: як ворожити на млинцях

Масляна 2021 розпочинається 8 березня. Як ворожити на млинцях на Масляну? Коли на Масляну 2021 ворожити на млинцях

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