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Що робити, якщо туш для вій засохла?

25.01.2021

Нова туш швидко підсохла? Олена Мельник знає, як її реанімувати. Візажист протестувала три різні способи порятунку туші. Як реанімувати косметичний засіб та якими порадами з інтернету краще не користуватися, дізнайтеся в нашому матеріалі!  

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Перше і найголовніше правило: реанімувати можна лише ту туш, яка не вичерпала термін зберігання після відкриття. А це – три місяці.  Якщо використовувати її довше, то всередині тюбика можуть розмножитися бактерії, які викликають запалення очей. Не треба ризикувати здоров’ям, адже лікування обійдеться дорожче за купівлю нової туші.

Помилка № 1

Якщо ви зібралися крапнути в туш води або солодкого чаю, як радить інтернет, негайно зупиніться. Вода та солодкий чай – сприятливе середовище для розвитку бактерій.

Порада: пантенол. Це мазь для лікування ран. У її складі є пантотенова кислота – вітамін для регенерації шкіри та слизових оболонок. Додайте трішки мазі до косметичного засобу й вашу туш врятовано.

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Помилка № 2

Ніколи не розбавляйте туш оліями, навіть корисними. Будь-які олії здатні закупорити сальні залози в основі вій та волосяні фолікули, а це спричинить запалення очей.

Порада: потримайте півхвилини закритий тюбик в гарячій воді. Так ви розтопите віск та парафін, що входять до складу туші. Після прогрівання потрусіть балончик і покатайте його між долонями, утримуючи тюбик горизонтально. Це допоможе перемішати по-різному прогріті шари, і ви отримаєте однорідну туш.

Помилка № 3

Не можна додавати в туш парфуми або лосьйон. Спирт у парфумах, лосьйоні здатний пересушити не лише війкові цибулини, а й навіть очне яблуко.

Порада: використайте для розведення туші рідину для зберігання контактних лінз або краплі від втоми очей. Склад цих рідин майже такий, як і склад нашої сльози. Тож він запобігає розмноженню мікробів у косметичному засобі та подразненню очей.

Video: Що робити, якщо туш для вій засохла?

Що робити, якщо туш засохла, і як відновити засохлу туш для вій? Три помилки, яких треба ізбешать, якщо туш засохла

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