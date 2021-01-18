Дізнайтеся, як красиво нанести тіні, у майстер-класі зіркового візажиста Олени Мельник! Ви навчитеся накладати тіні так, щоб вони виглядали яскравішими, а також дізнаєтеся про всі тонкощі макіяжу очей. Подробиці в матеріалі.

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Перш ніж нанести тіні на повіки, шкіру навколо очей слід ретельно очистити та зволожити кремом.

Спосіб № 1. Щоб зробити колір тіней насиченішим та стійкішим, нанесіть їх вологим способом. Для цього злегка змочіть водою пензлик або збризніть із пульверизатора самі тіні. Потім нанесіть їх на повіки.

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Спосіб № 2. Для цього способу вам знадобиться блиск для губ або гігієнічна помада. Нанесіть невелику кількість засобу на повіку. Наступним шаром щільно нанесіть тіні, ніби вдавлюючи їх у шкіру. Робіть це доти, доки не зникне відчуття липкості. Це важливо, оскільки на липких повіках тіні будуть скочуватися.

Спосіб № 3. Для третього способу вам потрібен олівець білого кольору або такого ж, як і тіні. Спочатку нанесіть олівець на повіки та розтушуйте його, створюючи димку. Потім поверх олівця нанесіть тіні.

Ось такі прості способи допоможуть зробити колір тіней яскравішим, насиченішим та стійкішим. Тепер ваш макіяж завжди виглядатиме бездоганно!

Video: Як зробити тіні яскравішими: поради Олени Мельник Олена Мельник поділилася секретами про те, як зробити тіні яскравішими і таким чином очі виразнішими. Читайте, як красиво нафарбувати тіні, зробивши їх яскравішими