Найсмачніший борщ: рецепт від Руслани Лижичко
18.01.2021
Кажуть, скільки господинь, стільки й рецептів борщів. А хочете дізнатися, як зварити найсмачніший борщ? Українська співачка Руслана Лижичко поділилася рецептом незвичайного, оригінального борщу з родзинками! Читайте, як приготувати найсмачніший борщ, у нашому матеріалі.
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Складові:
- Буряк – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Корінь селери – 1 шт.
- Горошок зелений – 50 г
- Квасоля спаржева – 100 г
- Броколі – 150 г
- Квасоля біла – 150 г
- Морква – 1 шт.
- Мускатний горіх – 1 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Родзинки – 50 г
- Лавровий лист – за смаком
- Духмяний перець – за смаком
- Кефір – за смаком
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Приготування:
- Зваріть квасолю. Буряк очистіть від шкірки, наріжте великими кубиками та зваріть в окремій каструлі.
- Запікайте цибулю в розігрітій до 160 градусів духовці 30 хвилин.
- Моркву, корінь селери, стручкову квасолю, горошок, броколі приготуйте на пару.
- В одну каструлю покладіть всі овочі й варіть на мінімальному вогні до повної готовності.
- Додайте мускатний горіх, лавровий лист, перець і часник. Потім покладіть розрізану запечену цибулю.
- В кінці приготування додайте родзинки.
Video: Найсмачніший борщ: рецепт від Руслани Лижичко
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