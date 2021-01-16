Сьогодні магазини переповнені різноманітними іграшками для дітей. Та чи всі вони корисні? Які іграшки сприятимуть розвитку малечі, а які, навпаки, виявляться марними витратами? Ділиться досвідом молода матуся Юля Янчар!

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Іграшки від 0 до 1 місяця

У перший місяць вашій новонародженій дитинці не знадобляться іграшки. У перші місяці свого життя немовля майже весь день спить, прокидаючись, аби поїсти та аби йому замінили підгузок. До того ж, дитина в перший місяць чітко не бачить, але добре чує. Тож радимо вам більше розмовляти з дитиною. Коли вона чує мамин голос, то заспокоюється, відчуває себе у безпеці. Можете їй тихенько вмикати класичну музику.

Іграшки від 1 до 2 місяців

МОБІЛЬ

Коли дитинці виповниться місяць, варто купити їй мобіль. Його потрібно вмикати, поки дитинка лежить у ліжечку. Музика заспокоює та привертає її увагу, а іграшки, що крутяться на мобілі, спонукають дитину слідкувати за ними. Таким чином вони відволікають малечу, і мама може зайнятися іншими справами. Це допомагає розвивати зір у дитини.

МУЗИЧНІ ІГРАШКИ

Також я б вам порадила придбати музичні іграшки з приємними мелодіями. Вони навчать малюка прислухатися. Можна придбати музичну іграшку з елементом, який рухається, наприклад, ведмедик, що качає головою в ритм музики. Малюк буде тренувати зір, стежачи за рухомим елементом. Десь починаючи з 3 місяців такі іграшки розвиватимуть музичний слух дитинки. Коли купуватимете такі іграшки, обов’язково перевірте наявність регулятора звуку.

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БРЯЗКАЛЬЦЕ

В місяць дитинка починає трішки менше спати й у неї з’являється бажання досліджувати світ. Тому в цей період добре підходять брязкальця. Всі вони мають бути різними за формою, кольором, звучанням. Коли ви потрясете іграшкою, дитина почне слідкувати за нею. Це буде розвивати координацію, налагоджувати різкість зору, до того ж, малюк буде дослухатися до звуків брязкальця. Тобто одночасно задіяні два способи сприйняття – зоровий та слуховий.

У 2 місяці дитина вже сама триматиме іграшку в руці. Тому дуже важливо звертати увагу на зручність ручки брязкальця. Також звертайте увагу на матеріали, з яких вироблена іграшка. Бажано, щоб брязкальця були з різних матеріалів: пластик, обтягнуті тканиною, тощо. Адже коли дитинка вже триматиме іграшку в ручці, щоразу в неї виникатимуть різні тактильні відчуття.

Іграшки від 2 до 3 місяців

БРЯЗКАЛЬЦЕ

У 2 місяці дитинка починає лежати на животику та вчитись тримати голівку. Тож аби пришвидшити процес, ви можете покласти малюка на животик і збоку покласти брязкальце, щоб маля намагалося взяти іграшку.

НЕВАЛЯШКА («Ваньки-встаньки»)

Також сприяє розвитку зору, слуху й пізнавальних здібностей дитини іграшка «Ванька-встанька». Малюки із задоволенням стежать за розгойдуванням цих ляльок, яке ще супроводжується звуками. Переверніть малюка на животик і піднесіть до іграшки. Покачайте неваляшку, подивіться на реакцію дитини. Немовля слідкуватиме за рухом ляльки та фокусуватиме увагу. Доторкніться його ручкою до іграшки, щоб вона знову розхиталася. Дуже скоро дитинка збагне взаємозв’язок і буде сама свідомо приводити в рух ляльку. А це допомагатиме налагоджувати координацію.

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Іграшки від 3 до 4 місяців

Візьміть кольорові стрічки. Це буде основа для браслета. Застібки зробіть з липучок. Потім зшийте з невеликою дзвінкою іграшкою-брязкальцем, великою штучною квіткою або відповідною за розміром м’якою іграшкою та з’єднайте з браслетом. Коли малюк буде розмахувати ручками, іграшка задзвенить та приверне його увагу.

Іграшки від 5 до 6 місяців

На 5 місяці дитина продовжуватиме гратися всіма вищеперерахованими іграшками.

КУБИКИ

З додаткових радимо вам придбати кубики. Вони незамінні для освоєння дитиною тривимірного простору, конструювання, розвитку координації.

ПІРАМІДКИ

Пірамідки допомагають розвивати логіку дитини. Є пірамідки, які у правильній конструкції починають світитися чи видавати звуки. Дитина розуміє: для того щоб почути музику, вона повинна правильно зібрати пірамідку, а це поява розуміння причинно-наслідкових зв’язків.

А для розвитку тактильних відчуттів можна дати малюкові торкнутись теплої чашки або пляшечки, шматочка льоду, снігу, мокрої та відразу сухої поверхні, описуючи при цьому словами те, що він відчуває.

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Video: Корисні іграшки для розвитку дитини Дізнайтеся, як вибрати розвиваючі іграшки для дітей, які будуть корисні вашій дитині. Які розвиваючі іграшки варто купувати, а які ні - читайте в нашому матеріалі