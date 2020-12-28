Секрет соковитої буженини: рецепт від Мікаеля Арояна
28.12.2020
Не знаєте, як приготувати соковиту буженину? Тоді дивіться рецепт буженини від Мікаеля Арояна! Відомий кулінар навчить вас готувати смачне м’ясо легко та просто, завдяки авторським рецептами маринадів. Всі рецепти буженини зібрані в нашому матеріалі.
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Головний секрет соковитої буженини в правильному маринуванні. На цей випадок у Мікаеля Арояна є три авторських рецепти соусів, які зроблять м’ясо дуже соковитим і ніжним на смак.
Рецепт білого соусу для ніжного смаку м’яса
Складові:
- Грецький йогурт – 200 мл
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 1 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Перець мелений білий – 0,5 ч. л.
- Часник – 4 зубчики
- Прованські трави – 0,5 ч. л.
- Діжонска гірчиця – 1 ч. л.
- Вода – 150 мл
Приготування:
- Воду довести до кипіння.
- Збити яйце з просіяного борошном. Коли вода закипіла, зменшити вогонь і через пару хвилин різко влити йогурт. Перемішати.
- Додати збите яйце з борошном і прянощі з часником і гірчицею.
Рецепт червоного соусу для гострих страв
Складові:
- Морква – 1 шт.
- Перець болгарський червоний – 1 шт.
- Гострий перець – 1 стручок
- Часник – 4 зубчики
- Помідори у власному соку – 5 шт.
- Сіль – 1 ч. л.
- Цукор – 0,5 ч. л.
- Перець чорний мелений – 0,5 ч. л.
- Прованські трави – 0,5 ч. л.
- Солодка паприка – 1 ч. л.
- Рослинна олія – 2 ст. л.
Приготування:
- Моркву помити й очистити. У м’ясі зробити глибокий надріз вздовж і помістити в нього морквину.
- Змішати очищені нарізані перці, часник, помідори, спеції та рослинну олію. Перебити в блендері.
- Залити м’ясо отриманою сумішшю.
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Рецепт гострого соусу з зеленню для соковитого пікантного смаку
Складові:
- Базилік – 50-100 грамів
- Кінза – 50-100 грамів
- Петрушка – 50-100 грамів
- Кріп – 50-100 грамів
- Волоські горіхи
- Спеції за смаком
- Рослинна олія
Приготування:
- Свіжу зелень перебити з часником, спеціями, рослинною олією та волоським горіхом.
- Вимите м’ясо добре змастити соусом.
- Загорніть буженину в фольгу – чим товщий шар фольги, тим краще м’ясо збереже сік. Важливо: матова сторона має бути зсередини.
- Щоб страва не підгоріла, налийте в деко воду – 1-1,5 см.
- Поставте м’ясо в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте близько години. А щоб буженина мала рум’яну скоринку, зніміть фольгу за 10 хвилин до повної готовності.
Video: Секрет соковитої буженини: рецепт від Мікаеля Арояна
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