Обліпиха чудово підтримує імунітет та насичує організм вітамінами. Найкраще вживати її у сирому вигляді або напоях. Але мало хто полюбляє такі ласощі через специфічний присмак ягід. Що приготувати з обліпихи та як позбутися специфічних присмаку й аромату, знає Олег Ковальчук! Всі подробиці в нашому матеріалі.

Щоб пом’якшити специфічні властивості обліпихи, слід заморозити її з пряними спеціями: корицею, імбиром і м’ятою. На 500 грамів обліпихи буде достатньо по столовій ложці спецій. М’яту краще використовувати свіжу. Для заморожування необхідно вибирати тільки цілі ягоди. Обережно вимийте їх, потім висушіть, виклавши на рушник або папір.

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Рецепт коктейлю з обліпихи для відновлення сил

Для імбирного сиропу:

Очищений корінь імбиру, нарізаний скибками – 50 г

Цукор – 1 ст. л.

Вода – 75 мл

Для коктейлю:

Обліпиха – 3 ст. л.

Імбирний сироп – 2 ст. л.

Апельсиновий сік – 150 мл

Лимонний сік – 1 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Розмарин – гілочка

М’ята – гілочка

Вода очищена – 150 мл

Приготування:

Зваріть імбирний сироп із розмарином. Цукор розбавте водою та поставте на вогонь. Помішуючи, доведіть до кипіння, додайте розмарин. Очищений та нарізаний тонкими скибками імбир додайте до окропу і зменште вогонь. Залиште сироп томитися 20 хвилин, потім процідіть. Розімніть злегка обліпиху, залийте соком апельсина та лимона, додайте мед і промаринуйте протягом 5 хвилин. Змішайте інгредієнти з м’ятою та сиропом. Залиште настоятися на 10 хвилин.

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Рецепт обліпихового чаю від застуди

Складові:

Обліпиха – 3 ст. л.

Смородина чорна (заморожена) – 1 ст. л.

Апельсиновий сік – 100 мл

Бодян – 4 шт.

Гвоздика – 6 шт.

Кардамон – 1 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Чай зелений – 1 ч. л.

Вода гаряча – 0,5 л

Цедра апельсина

Приготування:

Закип’ятіть відвар із гвоздики, бодяну, кардамону та цукру. Пропарте обліпиху із цедрою апельсина. Залийте відваром зелений чай та залиште охолонути на 7 хвилин. Смородину почавіть, щоб пустила сік. Видавіть сік апельсина. Залийте усе це зеленим чаєм і лишіть настоятися на 10 хвилин.

Video: Що приготувати з обліпихи: секрети Олега Ковальчука Специфічний присмак обліпихи не дає можливості насолоджуватися повністю її смаком та ароматом. Що приготувати з обліпихи знає Олег Ковальчук! Рецепти в нашому матеріалі