С возрастом кожа становится менее упругой и эластичной, из-за чего возникает проблема нависшего века. Но вам не придётся прятать свои глазки! Сегодня Ольга Сумская расскажет про три процедуры от нависшего века в домашних условиях!

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