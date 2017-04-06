Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Как избежать проблемы «нависшее веко»: 3 секрета от Ольги Сумской

Как избежать появления проблемы «нависшее веко»? 3 секрета, которые предотвратят возникновение этой проблемы рассказала Ольга Сумская
Смотрите также
Выпуск от 10.06.2022 |Часть 1 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: как мировые музыканты поддерживают Украину на концертах?...
Выпуск от 10.06.2022 |Часть 2 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: народный героизм украинцев...
Выпуск от 10.06.2022 |Часть 3 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: как живется знаменитым эмигрантам?...
Выпуск от 10.06.2022 |Часть 4 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: Макс Чмерковский о выезде из Украины и волонтерстве...
Выпуск от 03.06.2022 |03.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: активизм на Каннском кинофестивале 2022...
Выпуск от 03.06.2022 |03.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: звездные пары, которых разлучила война...
Выпуск 996 | 06.04.2017 | 2017

С возрастом кожа становится менее упругой и эластичной, из-за чего возникает проблема нависшего века. Но вам не придётся прятать свои глазки! Сегодня Ольга Сумская расскажет про три процедуры от нависшего века в домашних условиях!

Ещё больше полезных сюжетов смотрите онлайн в выпуске Все Буде Добре — 6 апреля!

Смотрите больше интересных видео в наших разделах здесь!    

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить