Солянка сборная мясная — рецепт классической сборной солянки

Солянка сборная: рецепт пошагово
Мясная и сытная сборная солянка — рецепт, который любят многие хозяйки. Правда, некоторые считают, что на приготовление этого супа уходит много сил и времени. На самом деле это не так. Классический рецепт известной солянки сборной совсем несложный. Читайте пошаговый рецепт сборной солянки и радуйте своих родных и близких вкусным и сытным ужином.
Ингредиенты:
- вода — 2,5-3 л
- говядина/свинина на косточке — 600 гр
- копченые ребрышки — 300 гр
- ветчина и копченая колбаса — по 200 г
- маслины/оливки — 100 г
- каперсы (не обязательно) — 50 г
- огурцы соленые — 2-4 шт.
- горошины перца душистого — 2-3 шт.
- лук – 2 шт.
- 1-2 лавровых листа – 1-2 шт.
- томатная паста и растительное масло – 2 ст. л.
- сливочное масло - 1 ст. л.
- лимон
- петрушка
- сметана
- перец, соль
Способ приготовления:
- Выкладываем в кастрюлю копченые ребрышки и говядину или свинину на кости. Заливаем водой и доводим до кипения. Снимаем пену, кладем одну очищенную луковицу и варим на медленном огне в течение 2 часов. За 15 минут до готовности кладем лавровый лист, перец-горошек и солим.
- Из готового бульона достаем мясо, луковицу и специи. Сцеживаем его.
- Мясо отделяем от кости. Нарезаем соломкой все мясные продукты, в том числе и приготовленное мясо. Огурцы тоже режем соломкой и кладем в бульон.
- Далее делаем зажарку. Очищаем и нарезаем вторую луковицу, обжариваем на сковороде со сливочным маслом, перчим, солим. После того, как мы добавили томатную пасту, даем соусу потомиться еще 3-5 мин. Затем отправляем в бульон.
- Переложив все мясные продукты в кастрюльку, добавляем нарезанные колечками маслины и варим суп на на медленном огне примерно 10-15 мин.
- Затем кладем каперсы, снова перчим и солим. Даем солянке настояться под закрытой крышкой примерно 15 минут.
- Добавляем в каждую тарелку дольку лимона, сметану и зелень. Блюдо готово к подаче.
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