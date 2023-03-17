ДНК. Свої 2 сезон: історія 3 випуску від 19.03.2023

«ДНК. Свої»-2 випуск 3: історія неймовірної вчительської любові та пошуку загублених дітей

У 3 випуску проєкту «ДНК. Свої»-2 по допомогу звернулися Марина та Юлія — вчительки української мови. Вони обидві навчали дітей української в незламному Бахмуті. Тепер шукають своїх, загублених під час війни, великих і маленьких учнів. Педагогині кажуть, що з початком повномасштабної війни всі евакуювалися в різні куточки України та світу. Окрім двох школярів, які до останнього залишалися в рідному місті. Що вдастся дізнатися команді проєкту «ДНК. Свої»-2 про зниклих дітей? Та чи зустрінуться вчительки зі своїми учнями? Не пропустіть у неділю, 19 березня, о 21:00 на СТБ.

Данило Дубов з 6 класу та Данило Журавльов з 10 вже більше місяця не виходять на зв’язок. Їхні рідні також…

«Всі знають, що Бахмут зараз — найгарячіша точка. Я розшукую дитину — Журавльова Данила — яким опікувалася 6 років. Я класна керівниця. Коли з ним був зв’язок, він знаходився з бабусею в пункті обігріву. Після цього на зв’язок не виходив…», — каже класна керівниця Юлія Муханова.

«Мій учень Данило Дубов вже місяць не виходить на зв’язок. Раніше я спілкувалася з його мамою раз на тиждень, і вона повідомляла мені, що вони живі та здорові, брала завдання… Проте згодом всі зникли. Я дуже хвилююся, адже знаю, що останнім часом вони жили в підвалі», — розказує Марина Жванія.

Дивіться історію неймовірної вчительської любові та пошуку загублених дітей. Що покаже розслідування команди проєкту, яке приголомшило всіх?

«Зізнаюся, я не могла навіть спати. Я засинала і прокидалася з думкою: а що з цими дітьми?», — коментує керівниця проєкту Юлія Поборуєва.

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Дивіться щонеділі о 21:00 на СТБ.

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