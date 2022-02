ДНК-тест Джуда Лоу і його результати

В ефірі телеканалу СТБ щонеділі о 22:10 буде виходити 5 сезон проєкту «Таємниці ДНК». Напередодні цього редакція сайту STB.UA збирає найгучніші та найцікавіші випадки з життя світових зірок. Джуд Лоу, британський актор, також був змушений його пройти. Чому Джуд Лоу здавав тест ДНК? Читайте в матеріалі.

Більше на тему: Що буде в 1 прем’єрному випуску 5 сезону «Таємниці ДНК»?

У вересні 2009 року американська модель Саманта Берк народила дівчинку на ім’я Софія. Дитина, за словами Берк, була народжена від популярного актора Джуда Лоу, з яким у Саманти був короткочасний зв’язок, який зірка так і не зміг пригадати.

Молоді люди познайомилися під Новий рік і провели разом лише одну ніч, але її виявилося достатньо для того, щоб через дев’ять місяців на світ з’явилася дитина. Лоу своє батьківство не підтверджував – актор був упевнений, що це не більше ніж обман і спроба отримати від нього гроші. Він запевняв оточуючих, що не знайомий з Берк, і, мабуть, дійсно в це вірив, оскільки дуже легко погодився пройти тест ДНК на визначення батьківства. Через місяць після народження дівчинки стало зрозуміло – її батьком дійсно є голлівудський актор.

36-річний Джуд Лоу, який вже є батьком трьох дітей (від першого шлюбу), після визначення батьківства пообіцяв Берк надавати фінансову допомогу у вихованні дитини.

Більше на тему: ДНК-тест Елізабет Херлі і його результати

Не пропустіть 5 сезон проєкту «Таємниці ДНК» щонеділі о 22:10 на телеканалі СТБ!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.