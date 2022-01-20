Прем’єра Таємниці ДНК 5 сезон – дивіться із 6 лютого на СТБ
20.01.2022
Не пропустіть новий сезон таємниць – дивіться проєкт Таємниці ДНК 5 сезон із 06.02.2022 на СТБ!
Нові випуски гостросоціального проєкту шокують кожного. Уперше в студії пройдуть тест ДНК чоловік і дружина. Команда долучиться до розслідування гучної справи з продажу дітей, про яку писала вся Європа. А експертиза муміфікованого тіла виведе на слід справжнього вбивці! Розкриття скандальних справ чекає вас у проєкті Таємниці ДНК 5 сезон – дивіться із 6 лютого на СТБ.
Video: Прем’єра Таємниці ДНК 5 сезон – дивіться із 6 лютого на СТБ
Таємниці ДНК 5 сезон – що буде у новому сезоні? Анонс нового 5 сезону програми Таємниці ДНК
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+