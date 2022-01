ДНК-експертиза, яка дозволяє відповісти на багато запитань, набуває все більшої популярності серед людей. Хто є біологічним батьком, чи є родинний зв’язок, а також хто ваші предки — на всі ці питання відповість тест ДНК. Як дізнатися про своє походження за допомогою ДНК-тесту? І чому експертиза на етнос так популярна? Читайте в матеріалі.

Дізнатися про своє далеке минуле бажає майже кожна друга людина. Література про появу людини в сьогоднішньому вигляді, а також про давніх її предків, змітається з книжкових полиць магазинів. Однак вся ця інформація досить обширна і може розповісти вам про кочування, асиміляції та осідання на території давніх предків.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»: як звернутися по допомогу

Однак є метод, за допомогою якого можна визначити особисто своє етнічне походження, а також процентне співвідношення тих чи інших представників націй. За допомогою результатів ДНК-тесту генеалог (той, хто вивчає походження і родинні зв’язки осіб) напише вам точну карту і список етнічних груп. Наприклад: Східна Європа, Центральна Азія, єврейська діаспора тощо.

Для того, щоб отримати експертизу, необхідно здати аналіз. Проходить процедура безболісно: береться мазок з внутрішньої стінки щоки людини. Немає потреби їхати в спеціальний пункт збору. Зробити це можна або самостійно вдома і відправити аналіз поштою, або звернутися до фахівців.

В середньому результати готують від 2 до 4 місяців. У них міститься географічна карта, де позначені регіони, з яких вийшли ваші предки. Порівнявши такі карти з іншими, багатьом вдавалося знайти своїх далеких і загублених родичів. У США, наприклад, існує база даних, яка полегшує процес пошуків, дозволяючи швидко і точно знайти подібну генетичну карту.

В Україні такий аналіз набуває все більшої популярності. Багато українців бажають дізнатися, чия кров тече в їхніх жилах. Серед зірок шоу-бізнесу був і Андрій Данилко, який у 2019 році на Євробаченні здав тест ДНК на етнічну приналежність. Раніше ми вже розповідали про тест ДНК Андрія Данилка і його родовід.

Дивіться прем’єру 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК» вже 6 лютого о 22:10 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.