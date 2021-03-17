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Безкоштовний відкритий ефір генетика проєкту «Таємниці ДНК» Людмили Турової

17.03.2021

Сьогодні експертка-генетик проєкту СТБ «Таємниці ДНК» Людмила Турова проведе в онлайні безкоштовний відкритий ефір на тему «Генетична профілактика — запорука здорового майбутнього вашої дитини». Гостею стане мама особливої дівчинки, бізнесвумен Ольга Васютіна. Більше — в матеріалі.

У ході ефіру експертка-генетик Людмила Турова поговорить про ДНК, гени, особливості передачі і профілактику генетичних патологій. Якщо ви бажаєте стати слухачем і учасником відкритого ефіру, вам достатньо зареєструватися за посиланням.

Посилання на реєстрацію: https://gdiet.customer.smartsender.eu/lp/SMyIlAto

У ході ефіру буде розглянуто такі теми:

  • Як правильно підготуватися до зачаття майбутнього малюка.
  • Що повинна знати майбутня мама.
  • Що повинен знати майбутній тато.
  • Чи можливо запобігти генетичній патології в дитини.

Більше на тему: Що можна дізнатись про особливості свого тіла з аналізу ДНК?

Коли: сьогодні (17 березня) о 19:00

Де: Zoom

Посилання: https://gdiet.customer.smartsender.eu/lp/SMyIlAto

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