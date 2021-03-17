Безкоштовний відкритий ефір генетика проєкту «Таємниці ДНК» Людмили Турової
Сьогодні експертка-генетик проєкту СТБ «Таємниці ДНК» Людмила Турова проведе в онлайні безкоштовний відкритий ефір на тему «Генетична профілактика — запорука здорового майбутнього вашої дитини». Гостею стане мама особливої дівчинки, бізнесвумен Ольга Васютіна. Більше — в матеріалі.
У ході ефіру експертка-генетик Людмила Турова поговорить про ДНК, гени, особливості передачі і профілактику генетичних патологій. Якщо ви бажаєте стати слухачем і учасником відкритого ефіру, вам достатньо зареєструватися за посиланням.
Посилання на реєстрацію: https://gdiet.customer.smartsender.eu/lp/SMyIlAto
У ході ефіру буде розглянуто такі теми:
- Як правильно підготуватися до зачаття майбутнього малюка.
- Що повинна знати майбутня мама.
- Що повинен знати майбутній тато.
- Чи можливо запобігти генетичній патології в дитини.
Більше на тему: Що можна дізнатись про особливості свого тіла з аналізу ДНК?
Коли: сьогодні (17 березня) о 19:00
Де: Zoom
Посилання: https://gdiet.customer.smartsender.eu/lp/SMyIlAto