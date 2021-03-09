Тест ДНК заради землі! У 6 випуску програми «Таємниці ДНК»-3 в студії спалахне справжня війна за спадок після смерті чоловіка. 22-річна Яна — багатодітна мама і вдова. Її другий чоловік Роман раптово помер. Після смерті свекруха привласнила собі 4 гектари землі і 50 тисяч гривень спадщини і нічим не поділилася з п’ятирічним онуком Іллею. Жінка запевняє, що він їй не рідний. Чи має вона рацію, визначить тест ДНК.

Чому свекруха не довіряє Яні?

Чи були у матері Романа причини відбирати весь спадок у невістки?

У чому сама Яна звинуватить сім’ю загиблого чоловіка?

І що покаже тест ДНК?

Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 6 випуску 3 сезону? 9 березня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 6 випуск 3 сезону. Чим здивує 6 випуск Таємниці ДНК 3 від 09.03.2021 - дивіться в анонсі

Не пропустіть новий випуск проєкту «Таємниці ДНК» вже сьогодні, 9 березня, на телеканалі СТБ о 19:00!

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