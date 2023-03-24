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«ДНК. Свої»-2 выпуск 4: продолжение невероятной истории спасения 16-летнего Данила из Бахмута

24.03.2023

В 4 выпуске проекта «ДНК. Свої»-2 зрители увидят продолжение невероятной истории спасения 16-летнего Данила из Бахмута. Неужели наконец-то сбудется то, о чем команда мечтала несколько месяцев? В предыдущем выпуске на программу обратились две учительницы украинского языка из Бахмута — Юлия и Марина. Женщины умоляли, чтобы команда отыскала двух учеников, которые к концу 2022 года оставались в городе, где идут самые ожесточенные бои. Не пропустите развязку трогательной истории поисков уже в это воскресенье, 26 марта, в 21:00 на СТБ!

ДНК. Свої 2 сезон: история 4 выпуска от 26.03.2023

Благодаря легендарному полицейскому экипажу «Белые ангелы» команде проекта удалось эвакуировать 6-классника Данила Дубова и его семью. В прошлом выпуске программы состоялась трогательная встреча учительницы с учеником. Сейчас мальчик с семьей проживает в уютном доме на Киевщине.

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К сожалению, тогда удалось найти только одну семью. Судьба 10-классника Данилы Журавлева оставалась неизвестной. Узнав об отчаянных поисках мальчика, с журналистами связались родственники подростка — тетя и крестная.

ДНК. Свої 2 сезон: история 4 выпуска от 26.03.2023

Не пропустите невероятную историю поиска и спасения Данила Журавлева и его бабушки.

  • Как и где их разыскали «Белые ангелы»?
  • Какой будет встреча потерявшегося парня с родными и любимой учительницей?
  • И как жизнь Данилы навсегда изменит судьбоносный тест ДНК, результаты которого прямо в студии объявит ведущая Татьяна Высоцкая?

ДНК. Свої 2 сезон: история 4 выпуска от 26.03.2023

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

Смотрите каждое воскресенье в 21:00 на СТБ.

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