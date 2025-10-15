Михайло Кришталь — про роль в серіалі «Лікарі», дубляж та музику, що надихає

З 6 жовтня на телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 20:00 виходить серіал Лікарі, де одну з головних ролей — досвідченого та емпатичного лікаря Дмитра Григоровича Олексієнка зіграв Михайло Кришталь. Актор, якого глядачі СТБ полюбили за яскравими ролями в культових серіалах «Кріпосна», «Мама» та «Кохання та полумʼя».

А вже наступна прем’єра з актором, яку ви точно не захочете пропустити, — серіал «Підміна», де Михайло Кришталь знову перевтілється у нового героя, який вас точно не залишить байдужими. Інтервʼю з актором Михайлом Кришталем – в матеріалі STB.UA.

Про атмосферу на майданчику серіалу «Лікарів»

На майданчику була прекрасна атмосфера. Дуже приємно було бачити цікавих і видатних людей, які погодилися на епізоди. Також дуже приємно, коли тебе оточують молоді люди, які ставляться до тебе з повагою, якоїсь поради спитають, а ти можеш з ними придумати якусь сцену і режисер її приймає. Це дуже цінно. Тому сподіваюся, цей серіал матиме відгук в серцях людей.

За кадром: як консультантка допомагала грати медиків

На зйомках Лікарів нам пощастило мати консультантку — практикуючу хірургиню пані Олександру. Вона терпляче пояснювала, як правильно тримати інструменти й поводитися під час операційних сцен, підказувала деталі та робила зауваження, щоб усе виглядало правдоподібно.

Лікарі, напевно, знайдуть, з чого посміятися — та й «Доктор Хаус» із точки зору медицини повний хаос. Але головне не точність кожного руху, а історії про життя, смерть та людські емоції, які ми проживаємо на екрані.

Операційна — моє найбільше випробування

– Найважчим став день, коли ми вперше знімали операцію. Сцени в операційній — справжнє випробування: після них я виснажений, а водночас із захопленням думаю, наскільки складно й виснажливо працюють справжні хірурги під час реальних операцій.

Найяскравіше запам’ятався саме цей момент — коли вперше взяв у руки скальпель і зрозумів, що тепер маю виглядати так, ніби роблю це щодня.

Дубляж — моя велика пристрасть

Зараз мені цікавий дубляж — я вже озвучив понад 546 робіт. Ролі та фільми, які пропонують останнім часом, дуже класні. Люблю дубляж ще й тому, що тут можна отримати матеріал, якого немає ні в театрі, ні в серіалах, ні навіть у великому кіно. Наприклад, розмахувати лазерним мечем, як Люк Скайвокер — такого в нас просто не запропонують. Дубляж дає унікальну драматургію та досвід, а у американських і європейських колег є чому повчитися.

Михайло Кришталь про захоплення музикою

Я закінчив музичну школу по класу фортепіано, а аранжування опановував самостійно у 1990-х. Тоді в Донецьку ми з друзями створили колектив на кшталт поп-групи, мали власну студію, писали музику для реклами та пісні на замовлення — це був наш спосіб заробляти й творити.

Зараз часу на музику менше, адже зйомки «Лікарів» забирають багато сил, але ця пристрасть залишилась. На YouTube можна почути мої пісні «Помолись за мене», «Номери», а також «Кава без цукру» та «Завтра». Це локальні проєкти — немає ресурсів для кліпів чи просування на радіо, та й часи зараз непрості. Проте я продовжую творити, бо музика для мене — віддушина.

На екрані — антиподи, у житті — друзі

У серіалі «Кохання та полум’я» за сюжетом Роман Ясіновський убиває вашого героя. А які у вас стосунки в житті?

– Насправді ми добрі друзі. Роман дуже допоміг моїй родині — через місяць після початку повномасштабного вторгнення він відвіз мою дружину до Львова, звідти вона вже поїхала в Європу. Це був непростий і небезпечний шлях.

Я відмітив Романа ще після «Кіборгів» — видатна робота. Потім ми познайомилися, заприятелювали. Завжди радий спілкуватися з ним на майданчику й поза ним: з Романом легко працювати та цікаво говорити.

