Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Лікарі

7 фактів про серіал Лікарі: як створювали історії, що лікують не тільки тіло, а й душу

15.10.2025

Лікарі вже на екранах — і цей серіал з перших серій захопив глядачів емоційною глибиною та правдивістю. Це й не дивно, адже Лікаріце більше, ніж медичний серіал. Це історії про людей, які щодня виборюють життя, лікують не лише тіла, а й душі. Це про силу співпереживання, витривалість і моральний вибір, який доводиться робити у найскладніших обставинах.

Але як вдалося досягти такої емоційної достовірності? Ми зазирнули за лаштунки — і зібрали 7 фактів про створення серіалу Лікарі, які покажуть, яка колосальна робота стоїть за кожною серією. Сім цікавих фактів про серіал Лікарі – читай в нашому матеріалі.

Серіал Лікарі 2025 - фото

Топ-7 фактів про серіал Лікарі

1. Дві знімальні групи — понад 80 людей на майданчику!

Зйомки серіалу ведуться двома командами, кожна з яких налічує понад 40 фахівців: оператори, режисери, освітлювачі, гримери, костюмери та багато інших. 

2. Жінки за камерою — нове бачення кадру

Режисер Сергій Сотниченко ділиться досвідом співпраці з жінками-операторками, яка стала для нього відкриттям: 

«Вони інакше відчувають кадр — глибше, тонше. Я радий, що мав змогу це побачити на практиці».

Серіал Лікарі 2025 - фото

3. Реальні лікарі — у кадрі та за кадром

Щоб операційні сцени виглядали правдоподібно, до зйомок залучають справжніх медиків. А ще — ціла команда медичних консультантів різних спеціалізацій, включно з лікарем швидкої допомоги.

4. Вертикальні історії — новий формат серіалу

Лікарі знято у форматі вертикальних історій — кожна серія розповідає окрему історію пацієнта, що дозволяє глядачеві глибше зануритися в емоції героїв.

5. Медична термінологія — справжній виклик для акторів

Слова типу «гемоторакс» чи «анастомоз» — не найпростіші для вимови. Актори зізнаються, що вивчення медичних термінів — одна з найскладніших частин підготовки.

Серіал Лікарі 2025 - фото

6. Емоційні сцени — найскладніші для зйомки

Режисер каже, що найважче — передати емоційні діалоги між героями так, щоб глядач не просто дивився, а проживав кожну сцену разом із ними.

7. Операційні сцени — технічна майстерність

На відміну від емоційних діалогів, сцени операцій — це технічна робота, де важлива точність, координація та достовірність кожного руху, зазначає режисер Сергій Сотниченко.

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Михайло Кришталь
Лікарі

Михайло Кришталь — про роль в серіалі «Лікарі», дубляж та музику, що надихає
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати