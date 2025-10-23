От кастинг-менеджера «Х-фактора» до актера сериала «Лікарі»: интервью с Александром Пилипенко
23.10.2025
Актор Михайло Романов — про медичні терміни, людяність і роботу в серіалі «Лікарі»
Ця героїня створена для мене: акторка Ольга Чернявська про свій дебют у серіалі «Лікарі»
Орест Пасічник: «Коцик би так не сказав!» — про зйомки в серіалі «Лікарі» і власні принципи в акторстві
Операционная — наибольшее испытание для актеров сериала Лікарі
Михаил Кришталь — о роли в сериале «Лікарі», дубляже и вдохновляющей музыке
7 фактов о сериале Лікарі: как создавали истории, которые лечат не только тело, но и душу