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Зважені та щасливі

Вакуум живота: как правильно делать упражнение

05.07.2023

Ведущая «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина рассказала о своих утренних привычках. Одним из обязательных утренних ритуалов Мирославы является вакуум живота. Читайте в материале, что такое вакуум живота и как его правильно выполнять.

мирослава ульянина

Что такое вакуум живота

Мирослава Ульянина объяснила, что техника «вакуум» позволяет проработать поперечную мышцу живота (она находится под прямой мышцей и косыми и служит естественным «поясом», который визуально сужает талию). Поэтому регулярный вакуум — это профилактика появления висцерального жира, прочный корсет для органов и плоский живот. Сама же Мирослава выполняет 5—6 подходов вакуума, каждый раз задерживая воздух на максимальное время.

Больше по теме: Упражнение от боли в спине от Аниты Луценко

вакуум живота

Как делать вакуум живота

Первое упражнение: разогрев

Это упражнение хорошо разомнет мышцы живота и подготовит к нагрузкам. Стойте прямо, ноги на ширине плеч. Расслабьте живот и проведите руками от ребер к низу живота, стягивая живот ладонями.

Второе упражнение

Сядьте на стул. Спину держите ровно, ноги немного расставьте. Сделайте глубокий вдох и выдох. На выдохе втяните живот и в этом положении считайте до трех. И снова вдохните. Если хотите усложнить упражнение, то, выполняя втягивание живота, напрягите пресс как можно сильнее. Выполните упражнение 15 раз.

Третье упражнение

Лягте на спину, ноги слегка согните в коленях. Сделайте выдох, затем втяните живот в себя, считая до пяти, удерживайте это положение. Теперь снова вдохните. Выполните упражнение 15 раз.

живот

Четвертое упражнение

Это упражнение тренирует не только прямую мышцу живота, а еще и на поперечную. Станьте на четвереньки. Сделайте вдох, затем выдох. Втяните живот в себя, немного округлив спину. Удерживайте это положение, считая до шести.

Пятое упражнение

Сядьте на пятки, руками упритесь в колени. Сделайте глубокий вдох – выдох. На выдохе задержите дыхание, затем втяните живот, слегка привстав ягодицами с пяток и слегка повернитесь в правую сторону. Удерживайте такое положение до 7 счетов. Затем повторите тоже самое с поворотом в левую. Выполняйте его 10 раз.

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