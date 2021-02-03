«Один за всех»: дата старта нового сезона социального проекта
03.02.2021
Стала известна дата старта нового сезона проекта «Один за всех». 3 февраля 2021 года на телеканале СТБ состоится премьера 16 сезона во главе с новым ведущим Сергеем Костырой. Подробнее — узнайте в материале.
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Остросоциальный проект «Один за всех» продолжит помогать тем, кто потерял надежду на справедливость. Журналистские расследования помогут выяснить истину, найти виновного или оправдать ни в чем не повинных людей. В новом сезоне «Один за всех» на страже справедливости будет стоять Сергей Костыра.
Больше о новом ведущем узнайте ЗДЕСЬ!
Не пропустите премьеру 16 сезона проекта «Один за всех»! Включайте телеканал СТБ 3 февраля в 19:00!
Video: «Один за всех»: дата старта нового сезона социального проекта
Video: «Один за всех»: дата старта нового сезона социального проекта
Video: «Один за всех»: дата старта нового сезона социального проекта
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