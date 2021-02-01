Премьера Один за всех 16 сезон – смотрите с 3 февраля на СТБ!
01.02.2021
Не пропустите премьеру нового сезона остросоциального шоу Один за всех! Теперь по два премьерных выпуска в неделю! Уже с 03.02.2021 новый ведущий Сергей Костыра будет помогать героям проекта восстановить справедливость и найти выход из сложных жизненных ситуаций. В студии шоу вы услышите резонансные истории и потрясающие разоблачения, которые задевают за живое. Смотрите онлайн премьеру Один за всех 16 сезон уже с 3 февраля на СТБ!
Video: Премьера Один за всех 16 сезон – смотрите с 3 февраля на СТБ!
Video: Премьера Один за всех 16 сезон – смотрите с 3 февраля на СТБ!
Что ждет зрителей в Один за всех 2021? Выпуск 1 от 03.02.2021 выйдет в эфир воскресенье 03 февраля! Смотрите анонс Один за всех 16 сезон 1 выпуск
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