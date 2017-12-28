Новий рік уже зовсім близько. Магазини пропонують безліч варіантів подарунків: просто очі розбігаються, коли підбираєш необхідну річ. Нещодавно ми писали про подарунки для знаків зодіаку на Новий рік 2018, а зараз пропонуємо вашій увазі список тих речей, які не варто дарувати у рік жовтого земляного Собаки. Подробиці – в нашому матеріалі.

Символом 2018 року буде жовтий земляний Собака. Незважаючи на те, що ця тварина здебільшого має лагідний характер і дуже віддана людині, її все ж можна розлютити. Для цього достатньо подарувати на Новий рік 2018 одну із 7 речей, про які ми розповімо далі.

Ланцюжки та чокери

Всім відомо, що жінки обожнюють прикраси, проте цього року все ж варто обмежитися сережками, каблучками та браслетами, а відмовитися від ланцюжків та інших їхніх аналогів. Річ у тім, що у собаки вони асоціюються з ошийниками, які тварина не любить. Тож аби не притягувати до себе негаразди, ліпше підібрати інші аксесуари.

Читайте також: Що подарувати на Новий рік 2018 дітям

Парфуми

Собака знаний своїм напрочуд чутливим нюхом, і більшість запахів його просто дратує. Якщо ви подаруєте в новорічну ніч парфуми, можете наразитися на невдоволеність господаря року.

Інструменти

Наступний рік може видатися невдалим, якщо ви подаруєте на свято інструменти чи ріжучі предмети. Пес здатен розцінити такий дарунок як небезпеку й агресивно налаштуватися проти отримувача презенту.

Гаманець

На Новий рік 2018 не варто дарувати гаманці. Ви здивуєтесь, адже це досить корисний подарунок, однак у рік Собаки він може притягнути фінансову нестабільність і навіть безгрошів’я.

Дзеркальце

Господар 2018 року не рекомендує залишати під ялинкою як подарунок дзеркальце. Це пов’язано з тим, що часом пси негативно реагують на своє відображення та навіть побоюються його. Тож аби не спровокувати негативні події в наступному році, ліпше підібрати інший презент.

Коти

Коти – неймовірні істоти. Кожен другий просто обожнює цих пухнастиків. Однак не всі собаки в захваті від котиків, і про це варто пам’ятати. Здебільшого собаки агресивно налаштовані проти своїх хвостатих опонентів. Тож аби не провокувати господаря року, уникайте подарунків у вигляді котів — статуеток, іграшок чи книг про них.

Банні аксесуари

Невдалим подарунком будуть предмети особистої гігієни — гребінець, шампунь чи мило. Собаки не дуже полюбляють митися у воді, тож варто стриматися від придбання банних аксесуарів, а обрати інший подарунок.