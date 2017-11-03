Одна з найяскравіших учасниць 4 сезону «Х-фактор» Мішель Андраде не так давно почала свою сольну кар’єру, але вже встигла завоювати армію прихильників. Не дивно, адже дівчина має не тільки крутий голос, а й яскраву, екзотичну зовнішність. Сьогодні артистка з латиноамериканським корінням представила свій перший кліп на пісню «Хватит свистеть». Для зйомок обрали одну локацію, яка була розділена на кілька майданчиків. Територія колишнього суднобудівного заводу перетворилася в місце гучного вуличної тусовки. Зухвалі танцюристи, круті тачки, ланцюги, гаки та будівельні конструкції, покинутий корабель, трюки і гонитва – за рахунок цих елементів кліп вийшов зухвалий і динамічний. Знімальний процес тривав добу.

Спеціально для нового кліпу Michelle вивчила елементи нових для себе танцювальних стилів. Так, у відео співачка вперше танцює vogue. Хореографом-постановником кліпу став Денис Стульніков. Артистка погодилась і на сміливий експеримент зі своєю зовнішністю – її тіло прикрасили об’ємні візерунки тату, а на обличчі був незвичайний грим.

«Це мій перший сольний кліп і я вперше в такому образі. Дуже боялася того, як буду вести себе в кадрі. На репетиціях спочатку ніяковіла через зайву відвертість, соромилася показувати свої емоції, але відчувала, що ця зухвалість є всередині мене! Перед зйомками страшенно хвилювалася, але я змогла себе налаштувати: «Michelle, ти артист, ти все вмієш, нічого не бійся!» І повністю вжилася в роль. Мені було так шкода головного героя (сміється). За сценарієм я вела себе з ним дуже жорстоко, але він все витримав. Назавжди запам’ятаю свій політ на будівельному крані – було страшно. Нам довелося зробити чотири дубля, щоб в кліпі все виглядало легко і красиво» – поділилася Michelle Andrade.

Новий кліп Michelle Andrade можна подивитися прямо зараз:



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