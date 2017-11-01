Фаворит Національного відбору «Євробачення»-2017 співачка TAYANNA представила кліп на пісню «Шкода». Це перший сингл з україномовного альбому «Тримай мене», реліз якого запланований на 17 листопада. Відео випереджає цитата TAYANNA, яка розкриває його основну ідею: «Наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями… Дякую тобі, моє натхнення!»

Алан Бадоєв срежиссировал тактильний, що межує з порушенням, відвертий кліп, в якому епізодично розповідається про найяскравіші інтимні моменти однієї любовної пари – від першого до останнього поцілунку. «Я створив цю історію зі спогадів Таянни. Ми говоримо з глядачем дорослою мовою, без утисків. Такий світ TAYANNA – в її піснях багато любові, а в стосунках багато чуттєвості», – розповів режисер.

Нагадаємо, над треком ТAYANNA працювала спільно з ROZHDEN, який, до слова, зараз є новим героєм проекту «Холостяк» на СТБ. У співпраці зі співачкою він виступив в ролі саунд-продюсера.