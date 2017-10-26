З настанням останнього осіннього місяця ми проводжаємо тепло і зустрічаємо перші заморозки. Незважаючи на істотне похолодання, настрій українцям піднімуть прийдешні свята листопада. На жаль, офіційних вихідних в листопаді не передбачено, але це не заважає нам відзначати важливі події.

9 листопада відзначається День української писемності та мови. Це свято встановлене на честь Нестора Літописця, засновника письмової української мови.

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16 листопада країна святкує День робітників радіо, телебачення та зв’язку. Дата була обрана не випадково, адже 16 листопада 1924 року в Харкові відбувся перший ефір передачі українського радіо.

17 листопада українці відзначать Міжнародний день студентів, свято юності та веселощів. Зазвичай в цей день проходять різні просвітницькі та культурні заходи за участю молоді.

Окремо виділимо національну пам’ятну дату: 25 листопада українці вшановують пам’ять жертв голодоморів. У цей день о 16:00 проходить загальнонаціональна хвилина мовчання. Також біля меморіальних комплексів проводяться траурні заходи.

В ніч з 24 на 25 листопада проходить Чорна п’ятниця – справжнє свято шопінгу, коли магазини обіцяють значні знижки на всі свої товари.

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28 листопада розпочинається Різдвяний пост, який триватиме до 6 січня.

Кількість робочіх днів в листопаді 2017: 22

Кількість святкових та вихідних днів в листопаді 2017: 8

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