СТБ розпочинає пошук учасника, який представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі «Євробачення-2018»! Музичним продюсером Нацвідбору став відомий український продюсер і композитор Руслан Квінта, імена членів журі поки тримаються в секреті.

Прийом заявок стартує 10 жовтня 2017 року і триватиме до 15 січня 2018 року. Заповнити анкету для участі в попередньому відборі бажаючі можуть ТУТ.

Нагадаємо, що до відбору допускаються виконавці, які на момент заповнення анкети або участі в 1-му етапі досягли 16-річного віку, мають виключні права інтелектуальної власності на пісню. Детальніше правила проведення Національного відбору на «Євробачення-2018» читайте на сайті.

Прямі ефіри Національного відбору-2018 пройдуть в лютому одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Відбудеться два півфінали – 10 і 17 лютого та фінал – 24 лютого, на якому і визначиться представник України на конкурсі.

Нагадаємо, що минулого року переможцем «Євробачення» став португальський артист Сальвадор Собрал з піснею «Amar Pelos Dois», тому 63-й пісенний конкурс буде проходити в Португалії. Конкурс відбудеться 8, 10 і 12 травня 2018 року в Лісабоні.