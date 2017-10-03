Гурт KAZKA, який викликав фурор на кастингу «Х-фактор»-8, випустив довгоочікуваний дебютний кліп на пісню «Свята».
Сьогодні, 3 жовтня, гучний гурт KAZKA презентував кліп на хіт «Свята». До цього пісня вже зібрала понад 900 000 переглядів на YouTube, а виступ музикантів на кастингу «Х-фактор-8 у Дніпрі потрапив до трендів популярного відеохостингу. До слова, його теж подивилися більше 1 мільйона користувачів мережі.
Пісня настільки полюбилася глядачам, що ми просто не втрималися, щоб не поділитися з вами текстом KAZKA «Свята».
Зробила милого мила зі скла та впустила.
Боліло потім його притуляти до тіла.
Та хто болю уникає,
Той хто фільтри вимикає
Цілує, а тоді питає,
Бо, як полюбила мила, більше не питай.
Ой, мамо, на свята я не була свята.
Впустила,
Милого мила, а інша – вхопила
Боліло,
До холодів, а тоді відпустило.
Зима так бо і працює:
Під сніг в платті і танцюєш.
Тай не питаєшь, а цілуєш,
Бо як полюбила мила більше не питай.
Ой, мамо, на свята я не була свята.
Мила, мила-а Ой, питає мама, де так довго була,
Мила, мила-а,
Ой, гуляла, мама, вино біле пила,
Мила, мила-а.
По дахах я бігала,
В небо з милим падала,
А на ранок плакала,
Бо була так мало мила.
Ой, мамо, на свята я не була свята.
Мила, мила-а
І звичайно ж, про довгоочікувану прем’єру кліпу KAZKA. Відео знято у стильній мінімалістичній манері, а головними героями «Свята» виступили самі солісти інді-колективу. Як і в пісні, у кліпі простежуються українські фольклорні мотиви, народна символіка й орнаменти. Загалом, його краще один раз побачити, ніж сто разів почути про нього. Оцініть самі!
Дивіться кліп «Свята» гурту KAZKA просто зараз!