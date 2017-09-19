Шанувальниці Олега Винника влаштували акцію на підтримку кумира

Найпривабливіший суддя «Х-фактор»-8 Олег Винник славиться своїм фан-клубом. Шанувальниці артиста готові заради нього на все. Після нещодавного випадку на «Х-фактор»-8, вони прийшли захистити честь кумира! З плакатами та піснями армія фанаток влаштувала акцію під стінами телеканалу СТБ.

«Ви знаєте, мудрості Олега, його зваженості, його правильним коментарям може позаздрити кожен. Він завжди аргументує свою позицію, дуже коректно висловлює свою думку. Почути коментар від такої талановитої людини – це безцінний подарунок для молодого артиста», – заявила глава фан-клубу Олега Винника.

Жінки, які зібралися під телеканалом СТБ, запевняють – їхній кумир не може образити нікого. Тому всі негативні відгуки про суддівство Олега Винника на «Х-фактор»-8 вони пояснюють заздрістю недоброзичливців.

Мітинг тривав досить довго і привернув увагу всіх співробітників каналу. Учасниці фан-клубу співали улюблені хіти кумира, а також кричали гасло «Олеже, ми з тобою»!

Дивіться на відео, як проходила акція на підтримку Олега Винника просто зараз!

