Група “Бумбокс” представила відразу два кліпи на пісню “Голий Король” з однойменного міні-альбому. Реліз довгоочікуваного ЕР запланований на серпень. До нього увійшло 6 композицій – “Колишня”, яку команда представила в березні, “Голий Король”, “Вболівальник”, “Сталеві квіти”, “Вечір в Ріо” і акустична версія пісні “Люди”.

Змінений до невпізнаваності “Звукоцех” кіностудії Довженка, м’яке світло, килими на підлозі, вузьке коло запрошених, у відеоряді бумбокси, що метають блискавки, Валік у футболці Napalm Death, Хливнюк сміється – такою вийшла перша версія кліпу “Голий Король”.

Дебош у супермаркеті, бійка за участю курки-гриль, об’їдання іноземців на Хрещатику, плаття з секс-шопу, станція метро “Золоті ворота”, перетворена на тронну залу, сором в Національному Художньому Музеї – це просто не може бути офіційним кліпом. Але це правда.

Якщо в першій версії кліпу режисер, сім операторів, три звукорежисера і публіка сконцентрували свою увагу на музикантах, то у другій версії головними героями стали Belarus Free Theatre, місто Київ і його жителі.

Андрій Хливнюк про кліп “Голий Король”: “Ми вирішили, що версій у кліпа буде дві і ми запустимо їх в один день. Робиться так чи ні – яка різниця? Ми зробимо. У нас батл, нехай і жартівливий. Хливнюк проти Согомонова. На моєму боці зріст і мікрофонна стійка, на боці Олексія вся продюсерська рать. Якщо серйозно, я радий представити обидві версії. Концертний варіант “Короля” – це заявочне відео з першого (!!!) офіційного відео концерту Бумбоксу. Кліп з BFT- мене радує, що ми разом вже кілька років – експеримент, часом на межі фолу, але чому б і ні? Дякую ББ-Family, BFT і всім, хто брав участь в обох проектах”.

Нагадаємо, реліз довгоочікуваного ЕР запланований на серпень, а вже у вересні рокери вирушать у всеукраїнський тур.