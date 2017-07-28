Сьогодні, 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, по всій країні відзначають День Хрещення Київської Русі-України. Яка історія цього свята – читайте у нашому матеріалі.

Вперше День Хрещення Київської Русі відзначили у 2007, але не на офіційному рівні. Однак уже наступного року він був встановлений як державне свято указом Президента України Віктора Ющенка. Ця дата також обрана була неспроста, а на честь 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

Як відомо, у 988 році князь Володимир Великий хрестив Русь. Це знаменувало новий етап розвитку держава і докорінно змінило хід її історії.

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За переказами, сам Володимир Красне Сонечко був язичником і з ранніх років поклонявся богам. Однак князь розумів, що Київська Русь потребує монотеїстичної релігії, тобто – одна держава, один князь, один Бог. Більш того, європейський світ, у тому числі могутня Візантія, на той час вже прийняли християнство і союз з ними міг значно зміцнити міжнародний статус Київської Русі. Не секрет, що на Володимира Великого також вплинула його бабуся – княгиня Ольга, яка була християнкою. Тому вибір православ’я був обумовлений не стільки внутрішнім поривом правителя, скільки його раціональним рішенням.

Як говориться у літописі «Повісті временних літ», хрещення проходило під керівництвом священиків з Візантії у водах Дніпра.

Спочатку хрестився сам Володимир, потім хрестив всю свою сім’ю, двір і навіть дружину. Він розумів, що язичники не зможуть добровільно прийняти нову релігію, доки не зневіряться у старій. Для цього, за велінням князя, були зруйновані святилища колишніх ідолів. А статуя Перуна, який очолював список богів пантеону Володимира Великого, була публічно знищена.

Однак все одно протягом довгого часу на Русі мали місце язичницькі вірування, але через кілька століть християнство остаточно стало єдиною релігією Київської Русі.