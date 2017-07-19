Дати всіх прем’єр нового сезону СТБ

Шанувальники СТБ з нетерпінням чекають на старт нового сезону! Цієї осені ми будемо співати разом з учасниками найвокальнішого шоу «Х-фактор», готувати на найкулінарнішому шоу «МастерШеф», худнути на «Зважених та щасливих», виконувати мрії в новому проекті «Сюрприз! Сюрприз!» та перевиховувати чоловіків у «Хата на тата». Глядачів також чекають нові випуски тележурналу «Все буде добре», «Все буде смачно!», «Битва екстрасенсів» і «Один за всіх». Коли ж стартують улюблені шоу – читайте тут!

«Все буде добре» – 28 серпня, понеділок

«Хата на тата» – 28 серпня, понеділок

«МастерШеф» – 29 серпня, вівторок

«Зважені та щасливі» – 31 серпня, четвер

«Сюрприз, сюрприз!» – 1 вересня, п’ятниця

«Все буде смачно!» – 2 вересня, субота

«Х-фактор» – 2 вересня, субота

«Коли ми вдома» – 18 вересня, понеділок

«Один за всіх» – 3 вересня, неділя

«Битва экстрасенсов» – 1 жовтня, неділя