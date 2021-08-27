У суботу, 28 серпня, о 18:40 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрінуться четверо яскравих учасників з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами дивуватиме нова четвірка?

У 8 випуску кулінарного шоу «Звана вечеря» дивувати гостинністю і коронними стравами будуть:

40-річний Віталій Ващук . У чоловіка є власний шоурум жіночого одягу. Сам себе він називає головним холостяком Києва. Каже, що за тиждень буває на 5―6 побаченнях, тому харчується часто в ресторанах;

учасниця 11 сезону реаліті «Холостяк», космічна художниця Оля Сидоренко . Дівчина залишилася незрозумілою в романтичному проєкті і зоставила по собі загадковий шлейф. Можливо, в шоу «Звана вечеря» вона розкриє всі свої карти?

народний улюбленець, учасник шоу «МастерШеф» Анатолій Цуперяк . Він запам’ятався глядачам проєкту як правдоруб. Чоловік усе так само любить пожартувати, поїсти і ні на що не проміняє рідну закарпатську кухню;

фітнес-тренерка Таша Єгорова . Вона називає себе «тираном» для своїх клієнтів. Каже, що дуже вимоглива ― як у тренуваннях, так і в харчуванні. Чи буде вона сувора до героїв кулінарного шоу?

Які страви приготують учасники в 8 випуску 2 сезону шоу «Звана вечеря»? І хто ж отримає найвищий бал від суперників? Не пропустіть уже цієї суботи о 18:40 на телеканалі СТБ!

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