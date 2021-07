У вівторок, 27 липня, о 19:40 глядачі телеканалу СТБ побачать 4 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», у якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Зустрічайте нову четвірку яскравих героїв!

Хтось із героїв сподівається не тільки здобути перемогу в шоу, а й зустріти свою другу половинку! Не пропустіть пікантну прем’єру вже скоро!

Нагадаємо, тепер проєкт «Звана вечеря» виходить у новий час – щопонеділка і щовівторка о 19:40.

«Звана вечеря» – це українська адаптація популярного британського проєкту «Come Dine with Me» компанії ITV. У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскраві учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони будуть готувати свої коронні страви, ходити одне до одного в гості, демонструвати хазяйську привітність, а також оцінювати частування і гостинність суперників, щоб у підсумку визначити переможця.

