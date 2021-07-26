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«Звана вечеря»-2 випуск 3: Хто приготує найкращу вечерю — сексолог чи викладач вокалу?

26.07.2021

У понеділок, 26 липня, о 19:40 глядачі телеканалу СТБ побачать 3 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», в якому люди різних професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних пристрастей дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Зустрічайте третю четвірку яскравих героїв!

У кожному випуску шоу «Звана вечеря» за одним столом зустрічаються четверо яскравих учасників із кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони готують свої коронні страви, ходять один до одного в гості, демонструють хазяйську привітність, а також оцінюють частування і гостинність суперників, щоб за підсумком визначити переможця.

Герої проєкту — люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних пристрастей. Їм зовсім не обов’язково вміти готувати ресторанні страви і претендувати на зірку «Мішлен». Головне їхнє завдання — порадувати конкурентів, з якими вони абсолютно не знайомі, продемонструвати гостинність і смачно нагодувати.

Героями нового випуску стануть:

  • Педагог вокалу у телешоу «Україна має талант» та «Х-фактор» Галина Голубєва.
  • Сексолог, андролог, репродуктолог (чоловічий фактор), уролог, лікар вищої категорії Віталій Мигов.
  • Співачка і психотерапевтка, українська «Ольга Бузова» Аліна Тім.
  • Бровіст, майстер перманентного макіяжу з Дніпра Ілля Агафонов.

Дивитись онлайн 1 випуск 2 сезону Звана вечеря від 19.07.2021

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