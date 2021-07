У понеділок, 26 липня, о 19:40 глядачі телеканалу СТБ побачать 3 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», в якому люди різних професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних пристрастей дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Зустрічайте третю четвірку яскравих героїв!

У кожному випуску шоу «Звана вечеря» за одним столом зустрічаються четверо яскравих учасників із кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони готують свої коронні страви, ходять один до одного в гості, демонструють хазяйську привітність, а також оцінюють частування і гостинність суперників, щоб за підсумком визначити переможця.

Герої проєкту — люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних пристрастей. Їм зовсім не обов’язково вміти готувати ресторанні страви і претендувати на зірку «Мішлен». Головне їхнє завдання — порадувати конкурентів, з якими вони абсолютно не знайомі, продемонструвати гостинність і смачно нагодувати.

