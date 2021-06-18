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Прем’єра Звана вечеря: дивіться скоро на СТБ

18.06.2021

Не пропустіть справжній хіт цього літа – зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра шоу Звана вечеря! На вас чекатимуть незвичайні та зіркові господарі, які дивуватимуть не тільки своїми кулінарними талантами та гостинністю, а і креативом, пікантними розвагами й епатажем. Слідкуйте за СТБ – прем’єра нових випусків шоу Звана вечеря відбудеться вже дуже скоро.

Video: Прем’єра Звана вечеря: дивіться скоро на СТБ


Звана вечеря новий сезон – що буде у новому сезоні? Анонс нового сезону програми Звана вечеря

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