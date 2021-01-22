Уже скоро, 23 січня о 19:00, глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити захопливий 2 випуск 2 сезону головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

У новому випуску шоу «Звана вечеря» гостей до себе додому запрошуватиме нова четвірка неординарних і харизматичних героїв. Серед них: актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев, сексологиня без комплексів Роксолана, володарка найпишніших грудей в Україні Інна і скромний шеф-кухар Валентин Брайчук. Якими стравами і розвагами дивуватимуть герої цього разу? Не пропустіть пікантну прем’єру!

А о 21:00 вийде 3 випуск шоу «Звана вечеря», де поборються Пава та Аліна Ляшук!

Дивіться 23 січня о 19:00 на телеканалі СТБ марафон прем’єр ― відразу два нових випуски шоу «Звана вечеря»!

Video: Валентин Брайчук чи Олексій Суровцев: хто стане найкращим у новому випуску шоу «Звана вечеря»? Валентин Брайчук чи Олексій Суровцев: хто стане найкращим у новому випуску шоу «Звана вечеря»?

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