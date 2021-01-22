Вже скоро, 23 січня, о 21:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити захопливий 3 випуск 2 сезону головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

Своєю гостинністю, хазяйновитістю і кулінарними талантами похвалиться нова четвірка ексцентричних і яскравих героїв. Один із них — переможець 7 сезону шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинський, він же Пава. Чи зможе професіонал своєї справи здивувати цього разу не суворе журі, а своїх зіркових гостей? Серед них — учасниця 10 сезону романтичного реаліті «Холостяк» Аліна Ляшук і найскандальніший учасник «Холостячки» Артем Шепель.

Дивіться 23 січня о 19:00 на телеканалі СТБ марафон прем’єр — відразу два нових випуски шоу «Звана вечеря»!

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