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Пава чи учасниця «Холостяк» -10: хто стане кращим у новому випуску шоу «Звана вечеря»?

15.01.2021

Вже скоро, 16 січня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити захоплюючий 2 випуск 2 сезону головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся прямо зараз!

Своєю гостинністю, хазяйновитістю і кулінарними талантами похвалиться нова четвірка ексцентричних і яскравих героїв. Один з них – переможець 7 сезону шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинський, він же Пава. Чи зможе професіонал своєї справи здивувати в цей раз не суворе журі, а своїх зіркових гостей? Серед них – учасниця 10 сезону романтичного реаліті «Холостяк» Аліна Ляшук і найскандальніший учасник «Холостячки» Артем Шепель.

Дивіться 16 січня о 19:00 на телеканалі СТБ новий сезон шоу «Звана вечеря»!

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