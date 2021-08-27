В субботу, 28 августа, в 18:40 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря». За одним столом встретятся четверо ярких участников с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Какими блюдами будет удивлять новая четверка?

В 8 выпуске кулинарного шоу «Звана вечеря» удивлять гостеприимством и коронными блюдами будут:

40-летний Виталий Ващук . У мужчины есть собственный шоурум женской одежды. Сам себя он называет главным холостяком Киева. Говорит, что за неделю бывает на 5―6 свиданиях, поэтому питается зачастую в ресторанах;

участница 11 сезона реалити «Холостяк», космическая художница Оля Сидоренко . Девушка осталась непонятой в романтическом проекте и оставила после себя загадочный шлейф. Возможно, в шоу «Звана вечеря» она раскроет все свои карты?

народный любимец, участник шоу «МастерШеф» Анатолий Цуперяк . Он запомнился зрителям проекта как правдоруб. Мужчина все так же любит пошутить, поесть и ни на что не променяет родную закарпатскую кухню;

фитнес-тренер Таша Егорова . Она называет себя «тираном» для своих клиентов. Говорит, что очень требовательная ― как в тренировках, так и в питании. Будет ли она строга к героям кулинарного шоу?

Какие блюда приготовят участники в 8 выпуске 2 сезона шоу «Звана вечеря»? И кто же получит наивысший балл от соперников? Не пропустите уже в эту субботу в 18:40 на телеканале СТБ!

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