Во вторник, 27 июля, в 19:40 зрители телеканала СТБ увидят 4 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Встречайте новую четверку ярких героев!

Героями нового выпуска станут:

холостяк-миллионер Валентин Станишевский, который в свои 32 года имеет больше 7 бизнесов;

тренер по построению отношений Дарья Баханова;

скандальная блогерша, певица и инста-модель Римма Федорова;

фельдшер Александр Грицай.

Кто-то из героев надеется не только получить победу в шоу, но и встретить свою вторую половинку! Не пропустите пикантную премьеру уже скоро!

Напомним, теперь проект «Звана вечеря» выходит в новое время – по понедельникам и вторникам в 19:40.

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV. В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона Звана вечеря от 19.07.2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ