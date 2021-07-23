Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Звана вечеря»-2 выпуск 3: Кто приготовит лучший ужин — сексолог или преподаватель по вокалу?

23.07.2021

В понедельник, 26 июля, в 19:40 зрители телеканала СТБ увидят 3 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Встречайте третью четверку ярких героев!

В каждом выпуске шоу «Звана вечеря» за одним столом встречаются четверо ярких участников с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они  готовят свои коронные блюда, ходят друг к другу в гости, демонстрируют хозяйское радушие, а также оценивают угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

Герои проекта – люди разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду «Мишлен». Главная их задача – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы, продемонстрировать гостеприимство и вкусно накормить.

 Героями нового выпуска станут:

  • Педагог по вокалу в телешоу «Україна має талант» и «Х-фактор» Галина Голубева. 
  • Сексолог, андролог, репродуктолог (мужской фактор), уролог, врач высшей категории Виталий Мигов.
  • Певица и психотерапевт, украинская «Ольга Бузова» Алина Тим.
  • Бровист, мастер перманентного макияжа из Днепра Илья Агафонов.

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона Звана вечеря от 19.07.2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить