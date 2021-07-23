В понедельник, 26 июля, в 19:40 зрители телеканала СТБ увидят 3 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Встречайте третью четверку ярких героев!

В каждом выпуске шоу «Звана вечеря» за одним столом встречаются четверо ярких участников с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они готовят свои коронные блюда, ходят друг к другу в гости, демонстрируют хозяйское радушие, а также оценивают угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

Герои проекта – люди разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду «Мишлен». Главная их задача – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы, продемонстрировать гостеприимство и вкусно накормить.

Героями нового выпуска станут:

Педагог по вокалу в телешоу «Україна має талант» и «Х-фактор» Галина Голубева.

Сексолог, андролог, репродуктолог (мужской фактор), уролог, врач высшей категории Виталий Мигов.

Певица и психотерапевт, украинская «Ольга Бузова» Алина Тим.

Бровист, мастер перманентного макияжа из Днепра Илья Агафонов.

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона Звана вечеря от 19.07.2021

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